В Лангепасе из-за шалости ребенка произошел пожар в жилом доме

В пятницу, 25 сентября, в 13.15 в жилом доме на улице Ленина в Лангепасе произошел пожар на балконе первого этажа. Как выяснили спасатели, происшествие случилось из-за шалости ребенка, который остался дома один.

«Мальчишка обнаружив на балконе зажигалку, решил «пожарить» хвостик кабачка, который хранился на балконе среди прочих овощей. Результат игры – поврежденный балкон и покрывшиеся копотью стены и потолок кухни», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

К моменту прибытия расчетов 92 пожарно-спасательной части в подъезде было плотное задымление. В квартире, где был очаг возгорания, никого не было – юного виновника забрала к себе соседка, которая и вызвала спецслужбы. Справиться с огнем удалось оперативно.