60 процентов автомобилей югорчане покупают в кредит

В августе 2020 года жители Югры купили 2 516 новых легковых автомобилей. Объем авторынка округа сократился на восемь процентов и занял 13 место в стране. При этом 60 процентов легковушку (1 514 шт.) югорчане приобрели в кредит. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства «Автостат».

В июле авторынок в России оживился после провала в период пандемии. Тогда было приобретено рекордное количество автомобилей и выдано большое количество автокредитов.

«После «провала» в апреле-мае 2020 года, выдача автокредитов летом, особенно в июле, демонстрировала высокий уровень. Такая активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Однако уже в августе выдача автокредитов существенно замедлилась, но, тем не менее, осталась на достаточно высоком уровне аналогичного периода прошлого года», – отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В августе выдача автокредитов в России сократилась на 14,2 процента, а объем рынка легковых автомобилей – на 7,7 процента. Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (6,4 тыс. ед.), Московской области (4,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,8 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (4,4 тыс. ед.) и Башкортостан (3,7 тыс. ед.).