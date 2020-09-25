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От COVID-19 в Югре умер еще один пациент

Пандемия унесла жизни 184 жителей Югры

От COVID-19 в Югре умер еще один пациент
фото: siapress.ru

Количество умерших югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом растет: пандемия унесла жизни 184 человек, один умер накануне. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день COVID-19 выявили в 141 случае. Состояние 33 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 77 человек, за весь период пандемии – 20 781 югорчанин.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего новых случаев зарегистрировано в Пыть-Яхе.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 270, комментариев: 0
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