Количество заболевших COVID-19 жителей Югры неуклонно растет

За минувший день в Югре выявлен 141 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом, количество заразившихся за весь период пандемии жителей региона достигло 21 787. Об этом сообщает местный оперштаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 35;
- Ханты-Мансийск – 30;
- Нижневартовск – 19;
- Нефтеюганск – 12;
- Урай – 8;
- Югорск – 6;
- Нягань – 6;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Октябрьский район – 3;
- Белоярский район – 3;
- Мегион – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Радужный – 2;
- Когалым – 2;
- Сургутский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 16 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 132 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 33 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.