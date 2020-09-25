Количество заболевших COVID-19 жителей Югры неуклонно растет

За минувший день в Югре выявлен 141 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом, количество заразившихся за весь период пандемии жителей региона достигло 21 787. Об этом сообщает местный оперштаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 35;

Ханты-Мансийск – 30;

Нижневартовск – 19;

Нефтеюганск – 12;

Урай – 8;

Югорск – 6;

Нягань – 6;

Ханты-Мансийский район – 4;

Октябрьский район – 3;

Белоярский район – 3;

Мегион – 3;

Нижневартовский район – 3;

Радужный – 2;

Когалым – 2;

Сургутский район – 2;

Кондинский район – 2;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 16 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 132 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 33 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.