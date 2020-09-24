Губернатор Югры на видеоконференции с Владимиром Путиным и отчиталась о новом научном центре и мосте через Обь

Наталья Комарова приняла участие в видеоконференции, которую президент Владимир Путин провел с губернаторами, победившими на едином дне голосования 13 сентября. Глава государства в своей приветственной речи отметил, что получить доверие народа на управление регионами – это в первую очередь большая ответственность.

«Полагаю, настрой у вас всех одинаковый – работать, что называется, на сто процентов вкалывать, с предельной самоотдачей работать и добиваться результатов, реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете. Служить людям, стране, России», – отметил Путин.

Выступление Натальи Комаровой было посвящено крупным инфраструктурным проектам, которые имеют федеральное значение и финансирование. Первый из них – центр геномных исследований в Сургуте, рассказывает департамент общественных связей Югры. По словам губернатора, договоренности о том, что в этом центре будут храниться данные северных народов, уже достигнута. Стоит отметить, что поддержку создания этого центра Владимир Путин выразил еще в июне, когда одобрил выдвижение Натальи Комаровой на третий губернаторский срок.

Также речь зашла о втором мосте через Обь, который будет находиться возле Сургута и обеспечит транспортную безопасность северных регионов. «В июле проектные решения были одобрены научно-техническим советом Росавтодора. Приближаемся к практической фазе реализации этого проекта», – сказала Наталья Комарова. По последним данным, строительство моста должно стартовать в 2021 году и закончиться к 2024 году.

Она также отчиталась о персональном задании президента – разобраться с расселением югорчан из аварийного жилья. «Хочу отметить очень важное решение правительства РФ о переносе объемов федерального софинансирования таких региональных программ. Для нас это важно, так как это создает дополнительные гарантии для выполнения этих задач, – рассказала губернатор и завершила своей традиционной фразой. – Спасибо за поддержку и за возможность работать с Вами в команде, служить России, служить югорчанам».

Наталья Комарова была переизбрана на третий губернаторский срок 13 сентября. Ее избрали большинством депутаты думы Югры.