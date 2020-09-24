При губернаторе Югры создан профильный совет по науке и высшему образованию

В Югре появится совет по вопросам высшего образования и науке. Соответствующий указ подписала губернатор Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных связей. В этом совещательном органе будут заседать представители научных и образовательных учреждений, связанные с этой сферой общественники, а также профильные госслужащие из правительства Югры.

«Полагаю, что первыми в повестку совета будут включены такие вопросы как рассмотрение приоритетного проекта по созданию Научно-технологического центра в г. Сургуте, участие югорских вузов в федеральных программах, реализуемых министерством науки и высшего образования РФ, например, стратегического академического лидерства», – заявил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Кроме того, совет будет помогать образовательным организациям включаться в различные программы и конкурсы, а также устанавливать связи с зарубежными партнерами. Кроме того – взаимодействовать с крупными работодателями, а также курировать несколько нацпроектов – «Образование», «Наука», «Международная кооперация и экспорт».

Стоит отметить, что образовательная сфера в Югре в последние месяцы получает все больше ресурсов и внимания от региональных властей. Создается новое учреждение профобразования в Когалыме, строятся новые учебные корпуса и общежития, кроме того, за последние годы существенно выросло количество бюджетных мест для югорских вузов, что повышает техническую обеспеченность учреждений высшего образования и ее доступность для жителей автономного округа.