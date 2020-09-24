Фонд капремонта в Югре подал больше 50 тысяч дел в суд на должников

Югорчане задолжали фонду капительного ремонта почти два миллиарда рублей – вместо 18,40 млрд было начислено только 16,42. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора.

Отмечается, что с должниками кампания ведет активную работу – на данный момент в суды подано более 50 тысяч уголовных дел, в пользу фонда уже вынесено 32 590 решений.

«После обращения в суд, кроме задолженности по взносам и пени, собственники должны оплатить судебные издержки. Кроме того, у неплательщиков в этом случае исчезает возможность оплатить свой долг, воспользовавшись рассрочкой. Рассрочку предоставляет Югорский фонд капремонта собственникам, имеющим большой долг. А после решения суда, неплательщику необходимо будет выплатить всю сумму целиком и сразу. Если же собственник не оплачивает взносы и по решению суда, начинает работать служба судебных приставов. В рамках своих полномочий приставы могут арестовать счет неплательщика или же ограничить его выезд за пределы Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе фонда.