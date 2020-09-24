Госавтоинспекцию и школу Мегиона ждет прокурорская проверка после гибели ребенка

Прокуратура Мегиона проводит проверку по факту гибели младшеклассника в ДТП. Специалистам предстоит разобраться в причинах произошедшего.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, дана оценка действиям должностных лиц государственной инспекции безопасности дорожного движения, образовательной организации и других уполномоченных органов, деятельность которых направлена на профилактику правонарушений в указанной сфере», – сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Авария произошла днем 23 сентября. Ребенка, перебегающего дорогу, сбил водитель на BMW. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое также находится под контролем прокуратуры.

«Большинство школьников самостоятельно добираются до образовательных организаций и к месту жительства, прокуратура призывает работников образовательных организаций, родителей, иных законных представителей обеспечить проведение с детьми систематической разъяснительной работы, направленной на повышение их внимательности и осторожности при переходе проезжей части, в особенности на нерегулируемых перекрестках», – подчеркнули в ведомстве.