Президент РФ Владимир Путин пообщается с губернатором Югры Натальей Комаровой впервые после ее избрания на новый срок

В четверг, 24 сентября, президент России Владимир Путин проведет онлайн-встречу с главами регионов, избранными в единый день голосования. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Губернатор Югры Наталья Комарова впервые встретится с главой государства после переизбрания на новый срок. В правительстве округа сообщили Znak.com, что тема беседы не определена.

Ранее президент общался с главой Югры в режиме видеоконференцсвязи 3 июня. Тогда Наталья Комарова попросила у президента разрешения остаться на следующий срок. Владимир Путин поддержал ее и пожелал успехов.

13 сентября Наталья Комарова вновь была избрана губернатором Югры. За ее назначение проголосовали 29 депутатов окружной думы.