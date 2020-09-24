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​В Югре на «путинские» выплаты детям направили почти восемь миллиардов рублей

Выплаты на детей в период пандемии COVID-19 получили не все семьи ХМАО

​В Югре на «путинские» выплаты детям направили почти восемь миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

На единовременные выплаты семьям с детьми в Югре направлено 7 миллиардов 913 миллионов рублей. При этом пособия получили не все, кому они положены. Об этом рассказала управляющий ОПФР по ХМАО-Югре Татьяна Зайцева.

«Свыше 99 процентов югорских семей получили выплаты на детей. Речь идёт о ежемесячных выплатах в размере пяти тысяч и единовременной выплате в десяти тысяч рублей, которые были назначены указом президента во время пандемии коронавируса. Общая сумма пособий составила 7 миллиардов 913 миллионов рублей. За период с 15 по 21 сентября 2020 года произведены выплаты в размере 15 миллионов рублей, в том числе детям от 0 до 3 лет – 3,1 миллиона рублей; от 0 до 16 лет – 3,9 миллиона рублей, от 3 до 16 лет – восемь миллионов рублей», – уточнили Зайцева.

Она также напомнила, что обратиться с заявлением о получении пособия можно до 1 октября: последний день реализации права 30 сентября.

Президент России Владимир Путин объявил о выплатах семьям с детьми в мае. Это была одна из мер поддержки населения в период пандемии коронавируса.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 428, комментариев: 0
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