Продукцию югорского производства можно купить на крупных интернет-площадках

Экспорт продукции из Югры вышел на новый уровень: теперь товары местного производства можно купить на мировых интернет-площадках alibaba.com, amazon.com, epinduo.com, bankofparthers.com, restradehouse.com. Об этом заявила на своем Instagram-аккаунте глава Югры Наталья Комарова.

Помимо этого, специалисты Российского экспортного центра приняли решение экспортировать продукцию нижневартовского рыбоконсервного комбината «Санта-Мария» будут поставлять в дегустационно-демонстрационные павильоны Китая.

«Это еще один шаг к тому, чтобы количество стран-партнеров Югры увеличилось», — отметила губернатор региона.