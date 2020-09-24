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Товары из Югры появились на мировых торговых площадках

Продукцию югорского производства можно купить на крупных интернет-площадках

Товары из Югры появились на мировых торговых площадках
фото: pixabay.com

Экспорт продукции из Югры вышел на новый уровень: теперь товары местного производства можно купить на мировых интернет-площадках alibaba.com, amazon.com, epinduo.com, bankofparthers.com, restradehouse.com. Об этом заявила на своем Instagram-аккаунте глава Югры Наталья Комарова.

Помимо этого, специалисты Российского экспортного центра приняли решение экспортировать продукцию нижневартовского рыбоконсервного комбината «Санта-Мария» будут поставлять в дегустационно-демонстрационные павильоны Китая.

«Это еще один шаг к тому, чтобы количество стран-партнеров Югры увеличилось», — отметила губернатор региона.


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23 сентября в 17:49, просмотров: 804, комментариев: 0
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