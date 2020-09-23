Очередной прямой эфир губернатора Югры будет посвящен малому и среднему бизнесу и самозанятым

Вопросы ведения бизнеса и перспективы этой среды вновь станет предметом обсуждения на прямом эфире с губернатором Натальей Комаровой в пятницу, 25 сентября. В числе заявленных тем: обсуждение инновационных бизнес-проектов, создание рабочих мест и вариантов трудоустройства для выпускников, а также поддержка малого и среднего бизнеса и самозанятых югорчан.

Губернатор подчеркнула, что достойная работа и предпринимательство заявлены в числе ключевых национальных целей развития страны, сформулированных президентом Путиным. «Для ее реализации предстоит повысить привлекательность занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, наращивать объем инвестиций и экспортный потенциал производителей товаров и оказываемых услуг», – передает слова Натальи Комаровой департамент общественных связей.

Стоит отметить, что малый и средний бизнес в Югре, как и во всей России, сильнее все пострадал от ограничений, связанных с коронавирусом. При этом в автономном округе были введены масштабные меры поддержки попавших в беду отраслей – только в виде субсидий на зарплаты округ выделил более миллиарда рублей. Кроме того, введены большие налоговые льготы, которые будут действовать в этом и следующих годах.

Если вы хотите задать вопрос Наталье Комаровой по заявленной теме – это можно и нужно сделать под этим постом губернатора в Инстаграм. Самые интересные и актуальные прозвучат и будут прокомментированы главой региона или членами ее правительства, а остальные отдельно отработают работники органов региональной власти.