Тема экологии для Югры оказалась актуальной и востребованной на всех уровнях

Для югорчан тема экологии и сбережения окружающей среды – не какие-то пустые лозунги, а предмет живого интереса и активных действий. Этот факт констатировали участники очередного прямого эфира с губернатором Натальей Комаровой, который был посвящен экологическим вопросам. Фактически, это был смотр лучших общественных практик, направленных на поддержание здоровой окружающей среды.

Например – проект «Сохранение уникальных водных объектов». Ему всего год, но в его рамках уже прошло более 100 субботников, в которых приняли участие более 8,5 тысяч человек. Только в Пыть-Яхе с таких субботников вывезли 14 кубометров мусора, рассказали глава города Александр Морозов и руководитель кружка экологического объединения «ИКО» Инна Сафина.

Или проект «Пластиковирус», который реализует движение «Третье планета от Солнца». В его рамках идет пропаганда образа жизни с минимальным использованием пластика, загрязняющего нашу планету.

Еще, например, экологический просветительский проект «GreenFoxUgra», который реализует РОО «Югорский интеллектуальный клуб» при поддержке Фонда президентских грантов. В этом проекте есть «теоретическая» часть – лекции на экологическую тематику для детей и взрослых, и практическая – субботники, места для которых подбираются при помощи воздушной разведки с вертолета (!).

И таких проектов масса – удивительно, сколько югорчан вовлечены в экологический активизм, и как это количество растет ежегодно. «Эта тема волнует, пожалуй, всех — особенно молодежь, что очень радует. Я был приятно удивлен тем, сколько увлеченных, активных, а главное, искренних людей готово заниматься охраной природы», – сказал по этому поводу глава Сургута Вадим Шувалов.

Во время эфира представители региональной власти давали пояснения на важную для югорчан тему – раздельный сбор мусора. Подготовка к внедрению этой практики идет. «К концу года, по итогам реализации проекта, будут получены результаты, отражающие влияние такого метода накопления ТКО на процент извлечения полезных фракций, затраты регионального оператора на сбор и транспортировании двух потоков отходов. С учетом полученных данных будут определены способы внедрения раздельного накопления ТКО на территории автономного округа», – заявил директор департамента промышленности Кирилл Зайцев.

Отдельная история для Югры – сохранение животного мира. Например, осетра в реках нашего региона – наш автономный округ единственный из всех, расположенных в Обь-Иртышском бассейне, занимается выводом молодого осетра и целыми ордами выпускает мальков этой замечательной рыбы в реки – за 2019-2020 год их число превысит семь миллионов особей.

«Мы работаем по правилу: граждане заказали – правительство выполнило. Этот заказ по сохранению сибирского осетра имеет особенную роль. Югорчанам важно, чтобы популяции сохранялись. Мы готовы сделать все необходимое, чтобы не нанести вред окружающей среде», – цитирует департамент общественных связей губернатора Наталью Комарову.

В целом можно констатировать, что первый «экологический» эфир прошел крайне активно и вызвал живой отклик у югорчан. У него уже намечается продолжение – активист Ирина Логвиненко предложила объединить всех болеющих за экологию на одной площадке и обеспечить их пространством для коммуникации, для чего в Сургуте может быть организовать экологический форум.

«У нас с вами, уважаемые югорчане, состоялся сегодня серьезный разговор. Я укрепила свое мнение, что у югорского сообщества хорошо сформировано экологическое сознание. За это вам спасибо. С такой степенью культуры, отношению к окружающей среде, мы справимся с задачами, которые у нас стоят в приоритете», – резюмировала Наталья Комарова.

Стоит отметить, что в прямых эфирах с губернатором, которые стали полноценной еженедельной традицией, за последние месяцы приняли участие почти 700 тысяч человек. Основываясь на вопросах и пожеланиях югорчан, Наталья Комарова готовила программу действий на пять лет, с которой получила поддержку депутатов думы Югры и вышла на третий губернаторский срок.