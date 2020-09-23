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​В Югре ускорилась годовая инфляция

Что и почему подорожало в ХМАО

​В Югре ускорилась годовая инфляция
Фото: pixabay.com

В августе в Югре годовая инфляция ускорилась по сравнению с июлем на 0,5 процентного пункта и составила 3,2 процента. Больше всего подорожали продукты, на рынке непродовольственных товаров все было более спокойно.

«Увеличение темпов прироста цен в автономном округе было обусловлено смягчением противоэпидемических ограничений и возросшим спросом», – объяснили эксперты отделения Банка России по Тюменской области.

Овощи ударили по кошельку

Годовая продовольственная инфляция в автономном округе в августе по сравнению с июлем увеличилась на 0,6 процентного пункта и составила 4,3 процента. Произошло это, в основном, из-за удорожания плодоовощной продукции.

«В августе по сравнению с прошлым годом отмечен значительный рост цен на свежие огурцы и помидоры (+12%). К основным причинам подорожания тепличных овощей можно отнести невысокий урожай огурцов в личных подсобных хозяйствах, существенное сокращение предложения на рынке в связи с ограничением и нестабильностью поставок на рынок импортной продукции», – объяснили специалисты.

Также выросли цены на муку и макароны из-за роста цен на зерно. Рис, чай и апельсины дорожали из-за связанных с пандемией перебоев в поставках продукции из-за рубежа. При этом наблюдалась стабилизация роста цен на продукты питания, которые ускоренно дорожали ранее в условиях пандемии.

Автомобили испортили статистику

В категории непродовольственных товаров годовая инфляция в округе была незначительной. По сравнению с июлем рост составил всего 0,1 процентного пункта – до двух процентов.

«Наибольшее влияние на непродовольственную инфляцию оказал рост цен на новые импортные легковые автомобили, что связано c ослаблением рубля и отложенным спросом в период пандемии после приостановки торговли непродовольственными товарами», – объяснили в отделении.

Также после активизации спроса увеличились годовые темпы прироста цен на медицинские товары, мебель, бытовую химию.

Туристы готовы платить

Годовая инфляция в сфере услуг в августе по сравнению с июлем выросла на 0,6 процентного пункта и составила 3,6 процента. Сильнее всего подорожали авиабилеты экономкласса – на 18 процентов. В ЦБ объясняют это увеличением пассажиропотока на фоне оживления спроса, вызванного расширением предложения на внутренних туристических направлениях.

А что у соседей?

В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6 процента (+0,2 п.п. к июлю). В Уральском федеральном округе наиболее высокий показатель годовой инфляции отмечен в Курганской области (4,1%). В Челябинской области инфляция в августе составила 3,6 процента, в Тюменской области (без учета АО) – 3,5 процента, в Свердловской области – 3 процента. В ЯНАО показатель остается одним из самых низких в стране – 1,6 процента.

По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7–4,2 процента.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 408, комментариев: 0
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