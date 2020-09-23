Югорские власти задумались о создании пляжей в регионе

В следующем году в Югре, возможно, будет создано больше организованных мест отдыха у водоемов. С таким предложением выступила глава региона Наталья Комарова во время заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Губернатор акцентировала внимание на необходимости переформатировать работу по обеспечению безопасности людей на воде в условиях, когда увеличивается спрос на пляжный отдых.

«В связи с этим прошу глав муниципальных образований актуализировать перечень традиционных мест отдыха у воды, разместить в опасных местах информацию о запрете купания, организовать работу по подбору водоемов, пригодных для оборудования пляжей, обустройству традиционных мест отдыха у воды», – приводит слова губернатора департамент общественных и внешних связей.

Кроме того, спасателям и правоохранительным органам рекомендовано усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации маломерных судов.

Минувшим летом в Югре был открыт только один полноценный пляж – купаться можно было на озере Нешинелор в границах Белоярского. Еще на 17 пляжах можно было просто позагорать у воды.

«С начала 2020 года на водных объектах Югры произошло 38 происшествий, в результате которых погибло 35 человек, из них двое несовершеннолетние. Большинство трагических случаев произошло во время рыбной ловли и при купании в зоне действия запрещающих знаков», – привел статистику начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй.