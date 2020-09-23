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​Наталья Комарова сняла еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19

В Югре возобновляются спортивные старты и тренировки сборных

​Наталья Комарова сняла еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19
Фото: vk.com/shtabugra

В Югре возобновляются официальные спортивные старты, будут проводить тренировочные мероприятия сборные команды России по биатлону, лыжным гонкам, лыжному двоеборью. Об этом на заседании окружного оперативного штаба заявила губернатор Наталья Комарова.

«В этой связи поручаю региональному департаменту физической культуры и спорта совместно с управлением Роспотребнадзора по автономному округу разработать соответствующий протокол в целях создания максимально безопасных условий для участников соревнований и сборов. Поручаю департаменту информационных технологий и цифрового развития автономного округа совместно с департаментом физической культуры и спорта, департаментом общественных и внешних связей создать онлайн-площадки для обеспечения максимального доступа болельщиков к предстоящим спортивным мероприятиям», – добавила глава региона.

В Югре зарегистрировано 21 516 случаев новой коронавирусной инфекции. Суточный прирост, по данным на 23 сентября, составил 125 случаев. Болезнь унесла жизни 182 человек. По данным главного санврача региона Майи Соловьевой, заболеваемость растет из-за новых очагов на предприятиях и увеличения завозных случаев заражения.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 780, комментариев: 0
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