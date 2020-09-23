Количество умерших из-за коронавируса в Югре выросло до 182

Накануне в Югре умер еще один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии умерли 182 жителя округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день COVID-19 выявили у 125 югорчан. Состояние 28 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 77 человек, за весь период пандемии – 20 603 жителя округа.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Октябрьском и Сургутском районах.