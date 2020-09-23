Рост числа заболевших коронавирусом за сутки жителей Югры продолжается: прибавилось 125 новых случаев

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 125 человек. Таким образом, за весь период COVID-19 выявили у 21 516 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 30;
- Нижневартовск – 20;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нефтеюганск – 10;
- Советский район – 9;
- Лангепас – 6;
- Покачи – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Нягань – 5;
- Урай – 5;
- Белоярский район – 4;
- Нефтеюганский район – 4;
- Радужный – 3;
- Когалым – 2;
- Мегион – 2;
- Октябрьский район – 1;
- Сургутский район – 1.
«На момент выявления у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 107 случаях. По 18 контакты уточняются. Состояние 28 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.