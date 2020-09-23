Рост числа заболевших коронавирусом за сутки жителей Югры продолжается: прибавилось 125 новых случаев

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 125 человек. Таким образом, за весь период COVID-19 выявили у 21 516 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 30;

Нижневартовск – 20;

Ханты-Мансийск – 11;

Нефтеюганск – 10;

Советский район – 9;

Лангепас – 6;

Покачи – 6;

Ханты-Мансийский район – 6;

Нягань – 5;

Урай – 5;

Белоярский район – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Радужный – 3;

Когалым – 2;

Мегион – 2;

Октябрьский район – 1;

Сургутский район – 1.

«На момент выявления у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 107 случаях. По 18 контакты уточняются. Состояние 28 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.