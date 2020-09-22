В Югре начинается добровольная вакцинация медиков от коронавируса

Почти 1500 вакцин от коронавируса поступит в Югру до конца года. Об этом рассказала Наталья Комарова на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения этой инфекции. На данный момент в регион прибыли 84 дозы «Гам-Ковид-Вак», их поставят 42 людям – это будут медики, оказывающие помощь коронавирусным больным, но при этом вакцинация будет добровольной, передает департамент общественных связей Югры.

По словам директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского, данный препарат обеспечивает иммунитет к коронавирусу на два года. Пока его будут ставить находящимся на переднем крае борьбы с заразой медицинским работникам, а широкая вакцинация будет возможна после выхода на более масштабный уровень производства и изучения воздействия препарата на организм.

При этом продолжается вакцинация югорчан против гриппа – по данным на понедельник, 21 сентября, через нее прошли 250 тысяч человек, из них 76 тысяч – дети.

Другой фронт работ – продолжение тестирования югорчан на заражение «короной». Сейчас в сутки делается около 5 тысяч тестов. «Мы вступили в осенне-зимний период. Для него характерен сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом. Повысилась нагрузка на лаборатории, так как увеличилось количество запросов на исследования по выявлению респираторных вирусных инфекций. Однако объемы тестирования на COVID-19 не должны снижаться», – подчеркнула Наталья Комарова.

С начала пандемии в Югре было зарегистрирована 21 тысяча случаев коронавируса.