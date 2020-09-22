В ХМАО добыча нефти снизилась на девять процентов

За восемь месяцев 2020 года снижение добычи нефти в Югре составило 8,9 процента. По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, добыто 142,8 млн тонн ресурса. В прошлом году за этот же период добыли 156,8 млн тонн. Глава региона Наталья Комарва сравнила потери с годовым объемом добычи в Австралии и Вьетнаме.

«Мы за восемь месяцев текущего года «потеряли» в объемах добычи нефти около 15 млн тонн. Это сопоставимо с годовой добычей нефти в Австралии, Вьетнаме», – цитирует губернатора ТАСС.

В 2019 году в Югре было добыто 236,1 млн тонн «черного золота». Снижение к 2018-му составило 0,16 процента.

На территории округа ведут разработку 43 предприятия, здесь добывается 42 процента от всей российской нефти.