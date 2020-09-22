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​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой

Место погибшего в Сургуте Зятька может занять Раджик Нижневартовский

​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой
Фото: admsurgut.ru/

Новым лидером криминального мира в Югре станет вор в законе Ражидин Михралиев, известный как Раджик Нижневартовский. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «ЮграПро».

Ранее о том, что пост смотрящего за Югрой может достаться именно Раджику Нижневартовскому со ссылкой на собственные источники сообщали Znak.com и Ura.ru. Последние называли еще одного претендента «на трон» – Андрея Ткаченко (Ткач Няганьский). При этом уточнялось, что «по воровской традиции, новый ответственный за территорию должен быть определен через 40 дней после смерти Зятька, то есть 19 - 20 октября».

«Раджика, как и Ткача, короновал Зятек. Но у Ткача есть минус — он был связан с властью, участвовал в PR-акциях «Единой России», что не прибавляет ему авторитета. Его готовили на роль смотрящего за Свердловской областью, но именно за связь с властью кандидатуру отмели. Так же будет и сейчас», – рассказывал источник агентства.

По данным Znak.com, насильственного передела сфер влияния в округе не ожидалось.

В правоохранительных органах криминальный передел власти в регионе не комментируют.

Прежний смотрящий за Югрой, вор в законе Владимир Зятьков, погиб 9 сентября при столкновении катера с баржой. После смерти Зятька выяснилось, что к нему с уважением относятся не только коллеги. Общественники Сургута благодарили Зятькова за помощь в борьбе с «черными аптеками». Его называли последним «классическим вором в законе», который сумел сохранить порядок в регионе. Похороны Владимира Зятькова прошли в Ишиме 13 сентября.

Раджик Нижневартовский получил статус «вора в законе» в 2013 году.

Стоит отметить, что в этом году в Югре отмечен рост количества совершенных преступлений. Самый высокий уровень преступности – в Нижневартовском районе и Нягани, где на 10 тысяч населения приходится 139 и 104 преступных посягательства соответственно.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 3377, комментариев: 5
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 13:05
Думаю, властям нужно проработать вопрос об обязательным условии назначения смотрящим вступление в партию "Единая Россия". Авторитетность этих людей, как мне кажется, повысит авторитет партии власти.
тоже мимо проходил
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Сегодня в 14:46
Вопрос к редакции - доколе! мы будем наблюдать эту мыльную оперу криминального характера? Это что - новости Сургута? Итоги выборов тоже будете освещать? Как подсчет проходил, были ли зафиксированы нарушения?
Такого количества упоминаний криминалитет на заслужил.
Погиб человек - всё, Бог ему судья.
Юный пенсионер тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 16:22
Эта новость одна из лидеров по просмотрам. То, что людям интересно, то редакция и публикует.
тоже мимо проходил Юный пенсионер
не нравится
Сегодня в 16:36
Если публиковать материалы эротического содержания, то просмотров будет еще больше, молодая аудитория точно прирастет? И что - это будет приемлемо?
Флудер тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 17:29
О, а это идея!
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