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Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан

Число заболевших за сутки в Югре вернулось к весенним показателям: добавилось 118 новых случаев

Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан
Фото: siapress.ru

В Югре за минувший день 118 человек оказались заражены коронавирусом. Таким образом, 21 391 жителей округа были инфицированы за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Ханты-Мансийск – 25;
  • Сургут – 21;
  • Нижневартовск – 20;
  • Урай – 11;
  • Октябрьский район – 9;
  • Мегион – 6;
  • Нягань – 6;
  • Покачи – 5;
  • Радужный – 3;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Нефтеюганск – 2;
  • Югорск – 2;
  • Сургутский район – 2;
  • Советский район – 1;
  • Когалым – 1;
  • Кондинский район – 1;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 109 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 27 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

Новых летальных исходов за прошедший день не зарегистрировано, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 181 человек. За сутки излечились 65 человек, за весь период пандемии – 20 526 югорчан.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 2456, комментариев: 4
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 11:22
Возвращение к ограничениям никогда не было так близко?
Флудер Albert Leonov
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Сегодня в 12:08
Возможно, лаборанты из отпусков повыходили, пошли результаты анализов, которые сдавались 2-3 месяца назад.
Александр Флудер
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Сегодня в 12:21
Да и все остальные с отпусков привозят не только сувениры
Dochimacho
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Сегодня в 16:17
Прямо как по сценарию. Думаю, в октябре закроют.
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