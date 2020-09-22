Число заболевших за сутки в Югре вернулось к весенним показателям: добавилось 118 новых случаев

В Югре за минувший день 118 человек оказались заражены коронавирусом. Таким образом, 21 391 жителей округа были инфицированы за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Ханты-Мансийск – 25;

Сургут – 21;

Нижневартовск – 20;

Урай – 11;

Октябрьский район – 9;

Мегион – 6;

Нягань – 6;

Покачи – 5;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 2;

Нефтеюганск – 2;

Югорск – 2;

Сургутский район – 2;

Советский район – 1;

Когалым – 1;

Кондинский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 109 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 27 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

Новых летальных исходов за прошедший день не зарегистрировано, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 181 человек. За сутки излечились 65 человек, за весь период пандемии – 20 526 югорчан.