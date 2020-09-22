Число заболевших за сутки в Югре вернулось к весенним показателям: добавилось 118 новых случаев

В Югре за минувший день 118 человек оказались заражены коронавирусом. Таким образом, 21 391 жителей округа были инфицированы за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Ханты-Мансийск – 25;
- Сургут – 21;
- Нижневартовск – 20;
- Урай – 11;
- Октябрьский район – 9;
- Мегион – 6;
- Нягань – 6;
- Покачи – 5;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Нефтеюганск – 2;
- Югорск – 2;
- Сургутский район – 2;
- Советский район – 1;
- Когалым – 1;
- Кондинский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 109 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 27 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.
Новых летальных исходов за прошедший день не зарегистрировано, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 181 человек. За сутки излечились 65 человек, за весь период пандемии – 20 526 югорчан.