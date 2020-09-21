Ученые организации «Сибирское наследие» нашли в Югре артефакты быта возрастом в 1000 лет

Ученые организации «Сибирское наследие» обнаружили в Югре следы жизни 1000-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба «Фонда президентских грантов».

«В истории территорий рядом с рекой Вах в Нижневартовском районе до сих пор много загадок. Ученые хотят понять и рассказать другим, каков был в этническом отношении состав местного населения бассейна реки до русской колонизации, как жили и кем были эти люди до прихода сюда хантов», – рассказали представители фонда.

В 2020 году ученые изучили селища и городища Локконтоеган, расположенного в низовьях реки Кулынигол: там были найдены наконечники стрел различных типов, наконечники копья и фрагменты керамики.

«Археологический материал, выявленный в ходе исследований, а также типологические особенности археологических объектов, позволяют обоснованно утверждать, что окрестности озера Локконтоэмтор были заселены человеком более 1000 лет назад и активно им осваивались на протяжении всего периода, вплоть до наших дней», – подчеркивают историки.

Отмечается, что все найденные артефакты будут представлены на выставке и смогут расширить базу многих музеев региона.