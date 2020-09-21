Сборная гиревиков из Югры завоевала третье место на Чемпионате, уступив сборным из Санкт-Петербурга и Калужской области

Югорские гиревики заняли третье место на Чемпионате России в Санкт-Петербурге, уступив сборным из Санкт-Петербурга и Калужской области.

Региональная делегация состояла из тренеров Михаила Шпартко, Александра Баркова, Руслана Садыкова, Олега Рябоконь, Алексея Войнова; спортсменов Ивана Беляева, Алексея Рябкова, Алексея Жбанова, Надежды Островской, Наталии Мажаевой, Артема Баранова, Алексея Сергеева, Полины Поляковой.

«Существенный вкладв победу сборной внесли студенты Сургутского государственного педагогического университета - трое из восьми участников, которые традиционно завоевывают награды на соревнованиях различного уровня. У Наталии Мажаевой, Артема Баранова и Полины Поляковой за плечами результативное участие в мировых турнирах. Эти достижения очень значимы для развития гиревого спорта в округе и позволят сделать большой шаг на пути к успеху», – рассказали в пресс-службе СурГПУ.