В Югре 13-летний байкер разбился о бетонные плиты

Вечером в воскресенье, 20 сентября, в Кондинском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток. Ученик седьмого класса междуреченской средней школы разбился на мопеде о бетонные плиты. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«По предварительным данным, подросток, управляя мопедом, не справился с управлением из-за проливного дождя и высокой скорости, съехал с дороги и врезался в цементобетонные плиты. Полицейскими установлено, что мопед принадлежит отцу пострадавшего», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Кондинскому району.

Этим летом школьник уже был замечен в нарушении правил дорожного движения, но из-за возраста не понес наказания. Его отца оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством водителю без прав. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства.