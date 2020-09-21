Количество умерших из-за коронавируса в Югре выросло до 181

За минувший день из-за коронавируса умерло два жителя Югры. Таким образом, пандемия унесла жизнь 181 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день COVID-19 подтвердился в 98 случаях. Состояние 29 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 72 человека, за весь период пандемии – 20 461 югорчанин.

Больше всего зараженных выявили в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Покачах. Меньше всего – в Когалыме, Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах.