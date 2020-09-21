Новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 17 муниципалитетах Югры

В Югре за прошедшие сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 21 273 человек.

Территориально случаи распределились так:

Нефтеюганск – 17;

Ханты-Мансийск – 13;

Покачи – 12;

Мегион – 10;

Урай – 9;

Сургут – 7;

Нягань – 6;

Октябрьский район – 5;

Сургутский район – 4;

Нижневартовск – 4;

Лангепас – 2;

Советский район – 2;

Кондинский район – 2;

Радужный – 2;

Ханты-Мансийский район – 1;

Когалым – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 90 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 29 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 72 человека», – рассказали в пресс-службе оперштаба.