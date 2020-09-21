Новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 17 муниципалитетах Югры

В Югре за прошедшие сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 21 273 человек.
Территориально случаи распределились так:
- Нефтеюганск – 17;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Покачи – 12;
- Мегион – 10;
- Урай – 9;
- Сургут – 7;
- Нягань – 6;
- Октябрьский район – 5;
- Сургутский район – 4;
- Нижневартовск – 4;
- Лангепас – 2;
- Советский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Радужный – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Когалым – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 90 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 29 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 72 человека», – рассказали в пресс-службе оперштаба.