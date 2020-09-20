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​В Югре стали чаще совершать преступления

Прокуратура назвала топ-5 муниципалитетов ХМАО по росту преступности

​В Югре стали чаще совершать преступления
Фото: 86.мвд.рф

За восемь месяцев 2020 года в Югре зарегистрировано 13 864 преступления. Это на 3,2 процента больше, чем за такой же период 2019 года. Рост зафиксирован в десяти муниципалитетах региона. В топ-5 антирейтинга прокуратуры вошли Пыть-Ях (+23,9%), Октябрьский район (+20,9%), Нефтеюганск (+19,4%), Лангепас (+17,5%) и Сургутский район (+17,4%).

Самый высокий уровень преступности – в Нижневартовском районе и Нягани, где на 10 тысяч населения приходится 139 и 104 преступных посягательства соответственно. Самый низкий – в Когалыме (64) и Радужном (61).

«В структуре преступности отмечается увеличение числа деяний средней тяжести на 11,3 процента, что обусловлено ростом количества преступлений, связанных с мошенничествами, совершенными с использованием электронных средств платежа, а также рост на 6,7 процента тяжких преступлений», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

При это число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, сократилось на 32 процента. Реже на дело идут подростки (-19%). Ранее судимые граждане совершили на девять процентов больше преступных посягательств. Чаще нарушать закон стали люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения (+6,4%).


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20 сентября в 17:51, просмотров: 438, комментариев: 0
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