Во время пандемии жители Югры стали больше тратить на страхование жизни

В первом полугодии 2020-го страховой рынок в Югре на 10 процентов вырос по сравнению с таким же периодом прошлого года. На приобретение услуг по всем видам страхования югорчане потратили более 11 млрд рублей. И этом при том, что в апреле и мае офисы работали удаленно.

Наибольший рост отмечен в сегменте добровольного страхования жизни – плюс 30 процентов. «Сборы страховых компаний по данному виду страхования достигли отметки в 2,6 млрд рублей. Средний размер премии, уплаченной клиентами, увеличился более чем на 30 процентов и составил 148 тысячи рублей. Рост обеспечили такие продукты как инвестиционное и накопительное страхование жизни», – рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

В округе увеличился также спрос на услуги добровольного медицинского страхования (ДМС). Расходы на ДМС физических и юридических лиц Югры превысили четыре млрд рублей (+11%). Средняя стоимость полиса ДМС выросла на 60 процентов – до 78 тысяч рублей. Страховые выплаты по всем видам страхования увеличились за год на десять процентов и достигли 3,8 млрд рублей.

«На фоне снижения рыночных ставок по банковским депозитам жители Югры с достаточно высоким уровнем дохода ищут альтернативные способы вложений средств. Например, такой продукт как инвестиционное страхование жизни сочетает в себе возможности инвестиций и страхования одновременно. При этом нужно помнить о рисках: такие вложения в отличие от банковских депозитов не входят в государственную систему страхования вкладов и доход по ним не гарантирован», – отметил заместитель управляющего отделением Сергей Четверухин.