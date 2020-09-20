В начале рабочей недели в Югре будет дождливо и ветрено

В понедельник, 21 сентября, в Югре ожидается неблагоприятная погода. В восточных и центральных районах округа объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде из-за ветра, скорость которого составит 15-17 метров в секунду.

«По западной половине округа местами жидается небольшой и умеренный дождь, по восточной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, с переходом днем на северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12ºС, при прояснениях +3,-2 ºС, днем +9,+14 ºС, в западных районах до +4 ºС, на востоке до +19 ºС», – сообщается на сайте Ханты-Мансийского УГМС.

22 и 23 сентября погода не улучшится. Местами ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -1,+4 ºС, днем +6,+11 ºС.

По данным сервиса Gismeteo, в Сургуте в понедельник будет дождливо, порывы ветра достигнут 16 метров в секунду, температура воздуха днем +16 ºС. Со вторника похолодает до +8 ºС.

С 21 сентября в Сургуте начнут поэтапно включать отопление в жилых домах. Как ранее сообщил глава города Вадим Шувалов, соответствующее решение принято после многочисленных просьб сургутян.