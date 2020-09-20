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​Капремонт в Югре сбился с графика

В Югре ждут капитального ремонта более 500 домов

​Капремонт в Югре сбился с графика
Фото: kapremontugra.ru

В Югре программа капитального ремонта многоквартирных домов ведется с отставанием от графика. Завершились работы только в 326 домах из 846-ти. План выполнен менее, чем на 40 процентов. В Югорском фонде капитального ремонта объясняют задержку простоем во время карантина.

«Всего принято 597 видов работ и услуг. На сегодняшний день наблюдается небольшое отставание от графика проведения работ. В частности, это касается капремонта инженерных сетей домов. Основной причиной нарушения запланированных сроков выполнения работ в 2020 году стало их прекращение в связи с введением режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса и связанными с ней отказами граждан в допуске подрядчиков в жилые помещения для проведения работ. В настоящее время работы по капитальному ремонту частично возобновлены с соблюдением всех рекомендаций и требований по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, которые установлены на территории Югры к организациям строительного комплекса», – объяснили в пресс-службе фонда.

Отмечается также, что в 2020 году в основном ведутся проектные работы: «Строительно-монтажные работы в большинстве домов планируется проводить в 2021-2022 годах. По мнению специалистов, проектирование в течение одного календарного года позволит более гибко организовать работу по подготовке документации и согласованию проектов».

Ранее Югорский фонд капитального ремонта составил рейтинг муниципалитетов округа по собираемости взносов. Лидером стал Нижневартовский район, жители которого оплатили капремонт на 124 процента: внесено 37,4 миллиона, начислено – 30,2 миллиона рублей. За все время действия программы капитального ремонта с жителей Югры обрано 16 млрд 184 млн рублей.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 342, комментариев: 0
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