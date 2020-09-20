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​В Югре лечение от COVID-19 продолжают 607 человек

Суточная заболеваемость коронавирусом в ХМАО ставит рекорды

​В Югре лечение от COVID-19 продолжают 607 человек
Фото: siapress.ru

В Югре продолжается суточный рост новых случаев коронавируса. 20 сентября оперативный штаб региона сообщил о 98 новых заболевших в 18 муниципалитетах. Это – максимум за последние три недели. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

Лидером по приросту больных стал Нижневартовск, где COVID-19 выявлен у 17 человек. Далее следуют Сургут (+14), Ханты-Мансийск (+13), Урай (+10), Сургутский и Октябрьский районы (+6), Покачи (+5), Кондинский район и Нягань (+4), Ханты-Мансийский район, Нижневартовский и Нефтеюганский районы (+3), Югорск, Нефтеюганск, Белоярский и Советский районы (+2), Радужный и Когалым (+1).

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 21 175 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 20 389 югорчан, умерли 179 человек.

Продолжают лечение 607 жителей Югры. Состояние 36 пациентов оценивается как тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У большинства новых COVID-больных наблюдались признаки ОРВИ. Пневмония диагностирована у 20 пациентов.

Югра остается на шестом месте по количеству заболевших коронавирусом в стране. В регионедо 4 октября действует режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Накануне в округ поступила вакцина от коронавируса. Первыми прививку поставят медицинским работникам.

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Сегодня в 10:56, просмотров: 577, комментариев: 0
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