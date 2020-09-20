Медиков Югры начинают прививать от коронавируса

В Югру поступила «пилотная» партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Первыми вакцинацию пройдут медики. Об этом сообщил в Instagram директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.

«Вакцинация состоит из введения двух компонентов вакцины с интервалом в три недели. Препарат способен выработать у человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет. Первые партии вакцины будут использованы для вакцинации медицинских работников, как подверженных наибольшему риску заражения. Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований», – уточнил он.

Алексей Добровольский также добавил, что сейчас отрабатывается логистическая цепочка по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом.

По последним данным, в Югре зарегистрировано 21 077 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 179 человек. По количеству зараженных округ находится на шестом месте в стране.