Коронавирусом заразились еще 89 югорчан

Плюс 89 новых случаев заболевания COVID-19 в Югре: таков итог пятницы 18 сентября, о котором сообщил окружной оперштаб. На сей раз лидером по приросту больных стал Ханты-Мансийск, за ним — Нижневартовск. Замыкает тройку Сургут. Всего же инфекция выявлена у жителей в 13 муниципалитетах:
Ханты-Мансийск – 20;
Нижневартовск – 15;
Сургут – 12;
Урай – 10;
Советский район – 8;
Лангепас – 4;
Белоярский район – 4;
Октябрьский район – 4;
Сургутский район – 4;
Кондинский район – 3;
Радужный – 2;
Ханты-Мансийский район – 2;
Нефтеюганск – 1.
Таким образом, общее число заболевших в Югре достигло отметки 21 077 человек. Заметим, что данные по ежедневному приросту, к сожалению, увеличиваются. Например, днем ранее в округе был зафиксирован 81 случай заболевания.