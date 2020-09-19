Коронавирусом заразились еще 89 югорчан

Плюс 89 новых случаев заболевания COVID-19 в Югре: таков итог пятницы 18 сентября, о котором сообщил окружной оперштаб. На сей раз лидером по приросту больных стал Ханты-Мансийск, за ним — Нижневартовск. Замыкает тройку Сургут. Всего же инфекция выявлена у жителей в 13 муниципалитетах:

Ханты-Мансийск – 20;

Нижневартовск – 15;

Сургут – 12;

Урай – 10;

Советский район – 8;

Лангепас – 4;

Белоярский район – 4;

Октябрьский район – 4;

Сургутский район – 4;

Кондинский район – 3;

Радужный – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Нефтеюганск – 1.

Таким образом, общее число заболевших в Югре достигло отметки 21 077 человек. Заметим, что данные по ежедневному приросту, к сожалению, увеличиваются. Например, днем ранее в округе был зафиксирован 81 случай заболевания.