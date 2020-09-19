В Югорском государственном университете возьмутся за производство антисептика

Новые антисептик будут производит в Югре: об этом сообщает центр «Открытый регион». Речь о выпуске средства зашла на встрече представителей Югорского гсударственного университета с журналистами.

По словам ректора Татьяны Карминской, в вузе предприняты все необходимые меры безопасности — часть пар идет в очном формате, часть — в онлайне. Чтобы не тратиться на постоянные закупки дезинфицирующих средств, решено начать их выпуск собственными силами.

«Мы сейчас практически готовы производить эти антисептические средства собственными химическими лабораториями, и думаю, что это у нас будет один из стартапов, потому что наша химическая лаборатория способна делать очень качественные и по себестоимости недорогие продукты и уже выразили интерес наши нефтяники, для того, чтобы приобретать эту продукцию», — комментирует Татьяна Карминская.

Заметим, что ЮГУ в округе не станет единственным производителей антисептиков. Ранее siapress.ru рассказывал о производстве дезинфицирующих средств в Сургуте.