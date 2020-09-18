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​Три депутата думы ХМАО попали в список самых богатых

Forbes включил югорчан в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов

​Три депутата думы ХМАО попали в список самых богатых
Фото: vk.com/dumaugra

Три представителя думы ХМАО попали в рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes. Список основан на данных деклараций. Аналитики учитывали семейных доход и недвижимость.

Богатейшим в окружной думе признан руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в городах Нягань и Белоярский Андрей Осадчук. Доход семьи парламентария оценивается в 241,87 миллиона рублей, его личный доход – 150,56 миллиона рублей. В собственности у семьи Осадчука 38 объектов недвижимости. В общероссийском рейтинге он расположился на 65 месте.

На втором месте среди коллег в Югре и на 69 в рейтинге Forbes – основной владелец ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Его доход оценивается в 224,52 миллиона рублей. За парламентарием и его семьей числится 13 объектов недвижимости.

78-1 в рейтинге – бывший депутат думы Нефтеюганска, мастер спорта России по дзюдо Степан Пыталев с доходом в 200,02 миллиона рублей и тремя объектами недвижимости.

Лидером рейтинга Forbes стал депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, возглавляющий предприятие по добыче краба, покупкой доли в котором интересовалась телеведущая Ксения Собчак. Его доход оценивается в 6226,14 миллиона рублей.

«Высокие доходы многих депутатов и госслужащих связаны с ведением бизнеса, но попадаются и участники, обязанные попаданием в рейтинг своим обеспеченным супругам — например, женатый на знаменитой фигуристке Татьяне Навке пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или муж продюсера и телеведущей Тины Канделаки, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко. Большими доходами могут похвастаться депутаты некоторых регионов и топ-менеджеры госкорпораций. Ни один чиновник силовых ведомств не задекларировал доход, который позволил бы включить его в топ-100», – отметили аналитики.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России, одним из лидером которого стал Сургутнефтегаз.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 463, комментариев: 4
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:14
Ожидаю комментария от «444». «Путинские миллиардеры».......
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:37
У вас с числительными плохо, бюджетные деньги все застят. Но то, что эти подлецы вместе с вами за Путина будут задницы надрывать, это к бабке не ходи.
Сергей Яковлевич
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Сегодня в 16:56
Ещё раз убеждаюсь, что РФ это недогосударство паразит, колония.
Alkonowa1ow 444
не нравится
Сегодня в 17:25
По ходу «базар фильтруй»!
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