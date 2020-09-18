Forbes включил югорчан в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов

Три представителя думы ХМАО попали в рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes. Список основан на данных деклараций. Аналитики учитывали семейных доход и недвижимость.

Богатейшим в окружной думе признан руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в городах Нягань и Белоярский Андрей Осадчук. Доход семьи парламентария оценивается в 241,87 миллиона рублей, его личный доход – 150,56 миллиона рублей. В собственности у семьи Осадчука 38 объектов недвижимости. В общероссийском рейтинге он расположился на 65 месте.

На втором месте среди коллег в Югре и на 69 в рейтинге Forbes – основной владелец ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Его доход оценивается в 224,52 миллиона рублей. За парламентарием и его семьей числится 13 объектов недвижимости.

78-1 в рейтинге – бывший депутат думы Нефтеюганска, мастер спорта России по дзюдо Степан Пыталев с доходом в 200,02 миллиона рублей и тремя объектами недвижимости.

Лидером рейтинга Forbes стал депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, возглавляющий предприятие по добыче краба, покупкой доли в котором интересовалась телеведущая Ксения Собчак. Его доход оценивается в 6226,14 миллиона рублей.

«Высокие доходы многих депутатов и госслужащих связаны с ведением бизнеса, но попадаются и участники, обязанные попаданием в рейтинг своим обеспеченным супругам — например, женатый на знаменитой фигуристке Татьяне Навке пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или муж продюсера и телеведущей Тины Канделаки, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко. Большими доходами могут похвастаться депутаты некоторых регионов и топ-менеджеры госкорпораций. Ни один чиновник силовых ведомств не задекларировал доход, который позволил бы включить его в топ-100», – отметили аналитики.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России, одним из лидером которого стал Сургутнефтегаз.