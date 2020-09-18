На дистанционное обучение перешли более 1 300 школьников в ХМАО

В Югре выросло число классов и педагогов, перешедших на дистанционное обучение из-за карантина по COVID-19 и ОРВИ. По последним данным, удаленно учатся 1 300 школьников 72 классов.

«В основном на карантин уходят по причине заболевания преподавателя, или потому что он контактировал с заболевшим. Сразу на дистанционку отправляют классы по параллели, где преподавал человек. Вот сейчас у нас заболевших и контактировавших 80 педагогов по округу», — сообщил Znak.com директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Уточняется, что за неделю количество перешедших на дистанционное обучение школьников выосло на 1000 человек, педагогов – на 50.

Ранее сообщалось, что больше всего классов ушли на карантин в Сургуте и Нижневартовске. Всего на дистанционном обучении не более 0,5 процента всех учащихся округа.

Главный окружной врач Майя Соловьева сообщала, что в округе в пять раз выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников.

По данным на 18 сентября, в Югре зарегистрировано 20 988 случаев коронавируса. Лечение продолжают 612 человек.