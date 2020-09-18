Новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день 81 человек оказался заражен коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 20 988 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи были выявлены в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 14;
- Ханты-Мансийск – 14;
- Нефтеюганск – 9;
- Нягань – 9;
- Нижневартовск – 8;
- Урай – 8;
- Октябрьский район – 5;
- Лангепас – 2;
- Сургутский район – 2;
- Югорск – 2;
- Когалым – 1;
- Радужный – 1;
- Нефтеюганский район – 1;
- Березовский район – 1;
- Советский район – 1;
- Белоярский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 79 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 36 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек, новых летальных исходов не зарегистрировано. За сутки излечились 90 человек, за весь период пандемии – 20 197 югорчан.