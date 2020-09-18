Новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день 81 человек оказался заражен коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 20 988 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 14;

Ханты-Мансийск – 14;

Нефтеюганск – 9;

Нягань – 9;

Нижневартовск – 8;

Урай – 8;

Октябрьский район – 5;

Лангепас – 2;

Сургутский район – 2;

Югорск – 2;

Когалым – 1;

Радужный – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Березовский район – 1;

Советский район – 1;

Белоярский район – 1;

Кондинский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 79 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 36 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек, новых летальных исходов не зарегистрировано. За сутки излечились 90 человек, за весь период пандемии – 20 197 югорчан.