16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1941   EUR  88,6313  

Новости

Больше новостей
Вы по-прежнему соблюдаете требования безопасности, связанные с распространением коронавируса?

Да 71.8%

Раньше соблюдал(а), сейчас уже нет 18.8%

Не соблюдал(а) и не буду 9.4%

Всего голосов: 213

Комментировать
0
Продолжаете ли вы следить за новостями о коронавирусе?

Да 62.3%

Нет: следил(а), но перестал(а) 27.2%

Не следил(а) и не слежу 10.5%

Всего голосов: 191

Комментировать
0
Больше опросов

Детские комнаты, досуговые центры и кальянные в Югре не откроются раньше 4 октября

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила ограничения для кальянных, детских залов и досуговых центров

Детские комнаты, досуговые центры и кальянные в Югре не откроются раньше 4 октября
фото: pixabay.com

В Югре до 4 октября продлены ограничения на работу детских игровых комнат, досуговых центров (кроме кинотеатров, если их заполняемость не будет превышать 50 процентов мест), кальянных. Постановление об этом губернатор региона Наталья Комарова подписала сегодня.

Помимо этого, в округе продлили режим самоизоляции для людей 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Однако ранее гражданам из этих категорий было разрешено заниматься спортом на улице без использования общего инвентаря и совершать прогулки при соблюдении социальной дистанции.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:16, просмотров: 164, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В десяти муниципалитетах Югры школьников переводят на удаленку из-за COVID-19 и ОРВИ 1442
  2. ​Поддельные личные медкнижки наводнили Югру 1220
  3. Жители Югры в 2020 году стали реже брать потребительские кредиты 1079
  4. ​Югра готовится ко второй волне коронавируса 1009
  5. ​Пострадавшие на Черной речке идут на поправку: взрослые готовятся к выписке, ребенок переведен из реанимации 790
  6. ​ «ГидыTMN 55+» готовят уникальные экскурсионные маршруты 645
  7. Югорский бизнес получил около 4 млрд рублей льготных кредитов на заработную плату под 2% годовых 600
  8. Накануне коронавирусом заразилось 76 югорчан 508
  9. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 459
  10. Дмитрий Пахотин: «В любом случае подвоз детей с дач до школ в Сургуте будет» 448
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 638669
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 267443
  3. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 51937
  4. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 22918
  5. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 19331
  6. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 16605
  7. ​Житель Сургута ворвался в общежитие с автоматом в руках // ВИДЕО 15209
  8. ​Второй за сутки: в Нижневартовске продолжается атака на ТЦ 14183
  9. ​Собрали паровозик: вартовчанка получила травмы в столкновении трех машин 11842
  10. Аллея у Мемориала Славы в Сургуте стала местом сбора пьяных подростков 11257
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 638669
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 267443
  3. ​Кто такой Зятек? 55584
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 51937
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 31330
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 30071
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 29507
  8. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22977
  9. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 22918
  10. Слишком много истории?.. 21453

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика