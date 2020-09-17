Губернатор Югры Наталья Комарова продлила ограничения для кальянных, детских залов и досуговых центров

В Югре до 4 октября продлены ограничения на работу детских игровых комнат, досуговых центров (кроме кинотеатров, если их заполняемость не будет превышать 50 процентов мест), кальянных. Постановление об этом губернатор региона Наталья Комарова подписала сегодня.

Помимо этого, в округе продлили режим самоизоляции для людей 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Однако ранее гражданам из этих категорий было разрешено заниматься спортом на улице без использования общего инвентаря и совершать прогулки при соблюдении социальной дистанции.