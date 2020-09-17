Росстат сообщил о росте смертности населения в ХМАО

С начала года смертность населения в Югре выросла на 11 процентов – с 5 945 человек за январь-июль в прошлом году до 6 592 человек за такой же период 2020-го. При этом наибольший рост зафиксирован в июле: умерли 1 167 человек, тогда как год назад в середине лета было зарегистрировано 866 смертей. Рост смертности составил 34,8 процента, сообщает Znak.com со ссылкой на данные Росстата.

В июле 2020 года в Югре было зарегистрировано 102 смерти от коронавирусной инфекции. Это наибольший показатель за весь период пандемии. По данным на 17 сентября, в округе от коронавируса умерли 179 человек.

Ранее в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС заместитель главного врача по терапевтической помощи Сургутской окружной клинической больницы Лариса Тарасова заявила, что фальсифицировать статистику смертности от коронавируса невозможно.

По итогам 2019 года в Югре зарегистрирован рост смертности на 6,5 процента. За прошлый год умерли 8 237 югорчан. Чаще всего причиной смерти становились болезни системы кровообращения и онкология. При этом Югра вошла в топ-5 регионов России с низкой смертностью населения.