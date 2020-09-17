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Накануне коронавирусом заразилось 76 югорчан

За прошедший день количество заболевших за весь период COVID-19 в Югре увеличилось на 76

Накануне коронавирусом заразилось 76 югорчан
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день было выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, 20 907 человек были заражены за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Ханты-Мансийск – 20;
  • Сургут – 15;
  • Урай – 7;
  • Нягань – 6;
  • Нижневартовск – 6;
  • Югорск – 4;
  • Нефтеюганский район – 4;
  • Кондинский район – 3;
  • Советский район – 3;
  • Октябрьский район – 3;
  • Радужный – 2;
  • Когалым – 1;
  • Мегион – 1;
  • Покачи – 1.

«На момент выявления у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 66 случаях. По 10 контакты уточняются. Состояние 35 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отмечает пресс-служба оперштаба.

Накануне выздоровело 90 человек, за весь период пандемии – 20 107 югорчан. Новых летальных исходов не зарегистрировано, за весь период умерло 179 жителей региона.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 301, комментариев: 0
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