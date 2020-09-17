Житель Югры напомнил президенту Путину о поправках в Конституцию и попросил прекратить отстрел медведей

Житель Югорска Евгений Носов направил обращение в администрацию президента РФ Владимира Путина с просьбой прекратить отстрел медведей, которые выходят к людям. Обращение опубликовал портал «Два города».

«На мой взгляд, поправки в Конституцию РФ, за которые я голосовал, как гражданин РФ, предполагают гуманное отношение к представителям природы (флоры и фауны). На мой взгляд, Конституция в этом направлении пока что не работает», – говорится в письме.

Далее Носов рассказал о том, что в городе убивают медведей, которые подходят близко к населенному пункту, вместо того, чтобы «усыплять и вывозить в леса (их естественную среду обитания)».

Жители Югорска были возмущены жестоким обращением с животными после публикации видео, на котором запечатлен убитый медведь.

Хозяева тайги часто выходят к людям. Каждый год в период бодрствования медведей в социальных сетях регулярно появляется видео, как животные гуляют по улицам населенных пунктов или ищут лакомства на помойках. Специалисты объясняют такое поведение диких зверей безответственностью людей, которые прикармливают их у трасс или устанавливают рядом с лесом открытые мусорки. Впрочем, то, что медведи привыкли к соседству с людьми, не значит, что они для нас безопасны. Как вести себя при неожиданной встрече – читайте здесь.