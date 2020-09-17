В Югре поисковики спасли пенсионерку, которая плутала по лесу целый день

В Югре спасатели нашли пенсионерку, которая провела в лесу целый день. На данный момент жизни югорчанки ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория», инцидент произошел 15 сентября. 79-летняя женщина потерялась в районе поселка Дальний Кондинского района. В первый же день поисковики обследовали территорию в 50 000 метров квадратных и прилегающие лесные дороги, протяженностью шесть километров, но пенсионерку найти не удалось.

16 сентября спасатели разделились на две группы: одни искали югорчанку в лесу, другие – у ЛЭП и нефтепровода. В этот раз женщину нашли, в медицинской помощи она не нуждалась.