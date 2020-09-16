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​Югра готовится ко второй волне коронавируса

Последние новости о COVID-19 в ХМАО. Чего ждать?

​Югра готовится ко второй волне коронавируса
Фото: vk.com/dzhmao

В России 16 сентября зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом с 26 июля – 5 670 случаев. В Югре второй день регистрируется по 83 новых заразившихся – это также наибольший прирост за последние три недели. В округе на удаленное обучение уходят классы. Главный санитарный врач региона Майя Соловьева считает, что медицинские учреждения должны быть готовы ко второй волне коронавируса.

Что происходит в округе – коротко в материале СИА-ПРЕСС

Статистика

Югра сейчас на шестом месте в стране по количеству заболевших коронавирусом. За весь период заразились 20 831 человек, 20 017 югорчан, умерли – 179. Таким образом, сейчас лечение проходят 635 человек.

В последние дни в регионе сменился лидер по заболеваемости коронавирусом. На первом месте – Ханты-Мансийск, где суточный прирост составил 26 случаев. Глава окружной столицы Максим Ряшин заявил, что это связано с очагом заболеваемости в ХК «Югра». Однако, генеральный директор клуба Василий Филипенко заявил UgraNews, что COVID-19 подтвердился у порядка пяти игроков молодежки. О том, что «Мамонты Югры» прервали выступления в МХЛ, стало известно на прошлой неделе.

Школы закроют?

Самая обсуждаемая тема родительских чатов – закроют ли школы 20 сентября. Пока об этом речи не идет. В округе не закрыта ни одна школа из-за коронавируса. Однако 1 200 школьников 69 классов ушли на дистанционное обучение. В Сургуте посещать школу запретили ученикам 29 классов, в Нижневартовске – 23-х. Всего ограничения введены в десяти муниципалитетах.

«Такие превентивные меры по переводу детей на дистанционную форму обучения на двухнедельный срок приняты из-за выявленных контактных лиц, случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ», – пояснил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Главу управления Роспотребнадзора Югры Майю Соловьеву беспокоит не только коронавирус, но и подъем уровня сезонных заболеваний. На заседании оперативного штаба она предложила форсировать проведение прививочной кампании. По ее данным, в регионе более 18 случаев ОРВИ, заболеваемость среди школьников выросла в пять раз.

Будет вторая волна?

Вторую волну коронавируса уже давно «запланировали» на осень. Специалисты ожидали роста случаев заражений COVID-19 на фоне межсезонья, подъема простудных заболеваний, возвращения детей в организованные коллективы. Ранее Майя Соловьева говорила, что усложняют эпидобстановку возвращающиеся на родину отпускники. На заседании оперативного штаба она подтвердила, что количество завозных случаев и семейных очагов растет, и заявила, что необходимо «обеспечить готовность медорганизации к приему второй волны больных с пневмониями, если это будет необходимо».


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16 сентября в 22:17, просмотров: 184, комментариев: 0
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