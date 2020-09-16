В ХМАО все чаще выявляют поддельные личные медицинские книжки

Поддельные личные медицинские книжки все чаще выявляются в Югре: об этом siapress.ruсообщали в филиале окружного Центра гигиены и эпидемиологии в Сургуте, Сургутском районе и Когалыме.

При этом специалисты Центра подчеркивают, что таких книжек нет в свободной продаже: «Форма и порядок выдачи личных медицинских книжек установлены соответствующим приказом Роспотребнадзора, согласно которому, бланками личных медицинских книжек и голографических марок к ним обеспечивают центры гигиены и эпидемиологии, которые также ведут их реестр», — комментирует врио главврача филиала Центра Андрей Потапов.

Соответственно, в Югре такие личные медицинские книжки выдаются только в Центре гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и его филиалах. Так, в Сургуте их можно получить только на Григория Кукуевицкого, 5/1 — если происхождение вашей медкнижки иное, то с высокой долей она поддельная.