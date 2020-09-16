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Жители Югры в 2020 году стали реже брать потребительские кредиты

​Банки сократили выдачу кредитов жителям Югры во время пандемии COVID-19

Жители Югры в 2020 году стали реже брать потребительские кредиты
Фото: pixabay.com

С января по август 2020 года жители Югры взяли в банках 159 463 потребительских кредита. Это на 25,3 процента ниже, чем за такой же период прошлого года. Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. Эксперты объясняют ситуацию осторожностью банков во время пандемии коронавируса.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в России за восемь месяцев этого года выдано 1,31 миллиона потребительских кредитов. Сокращение по сравнению с 2019 годом составило 23,9 процента. Самую серьезную динамику продемонстрировали Ставропольский край (-34,0%), Тюменская область (-30,5%) и Республика Татарстан (-30,0%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что в период пандемии банки были весьма сдержанны при кредитовании граждан. Потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на приемлемом уровне.

«Традиционные офлайн-каналы продаж потребкредитов в офисах банков в апреле-мае практически не работали. При этом в последние месяцы выдача потребкредитов умеренно растет, постепенно отыгрывая падение. На наш взгляд, это объясняется как снижением ставок и маркетинговой активностью банков, так и отложенным спросом на потребкредиты, сформировавшимся в апреле-июне текущего года. Однако до прошлогоднего уровня выдачи потребкредитов пока еще очень далеко», – отметил он.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 146, комментариев: 0
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