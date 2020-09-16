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​В десяти муниципалитетах Югры школьников переводят на удаленку из-за COVID-19 и ОРВИ

В Сургуте и Нижневартовске на дистанционное обучение перешли 52 класса

​В десяти муниципалитетах Югры школьников переводят на удаленку из-за COVID-19 и ОРВИ
Фото: pixabay.com

В десяти муниципалитетах Югры 69 классов, в которых обучается 1 200 человек, переведены на дистанционное обучение. Больше всего коллективов ушли на удаленку В Сургуте (29 классов) и Нижневартовске (23 класса). Об этом журналистам сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

«Такие превентивные меры по переводу детей на дистанционную форму обучения на двухнедельный срок приняты из-за выявленных контактных лиц, случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ», – цитирует чиновника ТАСС.

Дренин подчеркнул, что полностью перешедших на дистанционное образование школ в округе нет.

По последним данным, в Югре зарегистрировано 20 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лечение продолжают 639 человек. С 1 сентября в округе реализуется третий этап снятия ограничений. Режим обязательной самоизоляции действует для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 219, комментариев: 0
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