В пятницу пройдет прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой на тему экологии

Скоро пятница, а это значит – традиционный прямой эфир губернатора Югры Натальи Комаровой. Первой после переизбрания на третий срок разговор с югорчанами будет посвящен проблемам и перспективам экологии. Как сообщает департамент общественных связей, участники эфира обсудят реализацию нацпроекта «Экология», а также потенциал региона в создании чистых производств, туризма и просвещения.

Как всегда, в разговоре примут участие «профильные» общественники и активисты – экоблогер Дарья Карпухина, которая запустила флешмоб #СпасибоОгнеборцамЮгры, Ирина Логвиненко, создавшая проект «90 кедров Югры», эко-активист Станислав Панов, а также другие неравнодушные к этой тематике югорчане. Ну и, конечно, коллеги Натальи Комаровой по правительству Югры, курирующие вопросы экологии и недропользования.

Впрочем, на этом состав участников не исчерпывается – как всегда во время эфиров команда организаторов будет отслеживать комментарии и вопросы югорчан, поступившие заранее и приходящие непосредственно во время разговора. Самые интересные реплики прозвучат в эфире и будут прокомментированы губернатором и ее коллегами, а на которые не хватит времени – ответы дадут профильные департаменты чуть позже. Писать свои вопросы можно в комментариях в официальном аккаунте губернатора в Instagram.

Стоит отметить, что количество участников прямых эфиров с Натальей Комаровой за последние месяцы приближается к 800 тысячам человек. Во многом на основании подобного формата общения с югорчанами глава региона выстраивала свой пятилетний план работы на третий губернаторский срок.