На этой неделе в Югре выпадет первый снег

В среду, 17 сентября, в Югре ожидается ухудшение погоды: скорость ветра увеличиться до 17 метров в секунду, будут идти дожди. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского УГМС.

Днем температура воздуха составит +12,+17 ºС. В четверг, 18 сентября, погода будет такой же осенней: порывистый северо-западный ветер, дожди, ночью, ночью +3,+8 ºС, днем +11,+16 ºС. А в пятницу, 20 сентября, местами пройдет первый мокрый снег.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, снегопадов пока не ожидается, но до выходных будут лить дожди. Днем столбики термометров не поднимутся выше +13 ºС.