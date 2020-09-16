Пандемия коронавируса унесла жизни 179 жителей Югры

Еще один житель Югры не смог победить коронавирус. Таким образом, пандемия унесла жизни 179 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Напомним, что по данным на 16 сентября в округе выявили 83 новых случаев заражения COVID-19. Состояние 31 пациента тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 86 человек, за весь период пандемии – 20 017 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нефтеюганске. Меньше всего – в Покачах, Радужном, Югорске, Мегионе, Лангепасе, Белоярском, Кондинском и Нефтеюганском районе.