16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1884   EUR  89,3614  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Накануне от коронавируса скончался еще один югорчанин

Пандемия коронавируса унесла жизни 179 жителей Югры

Накануне от коронавируса скончался еще один югорчанин
фото: siapress.ru

Еще один житель Югры не смог победить коронавирус. Таким образом, пандемия унесла жизни 179 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Напомним, что по данным на 16 сентября в округе выявили 83 новых случаев заражения COVID-19. Состояние 31 пациента тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 86 человек, за весь период пандемии – 20 017 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нефтеюганске. Меньше всего – в Покачах, Радужном, Югорске, Мегионе, Лангепасе, Белоярском, Кондинском и Нефтеюганском районе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:02, просмотров: 197, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Открытие океанариума в Когалыме откладывается 1391
  2. ​В Тюменской области сняли еще ряд COVID-ограничений 1360
  3. Одну из улиц в Нижневартовске перекроют на четыре дня из-за ремонта дороги 1150
  4. ​Понимает ли Путин, что над самим форматом «прямой линии» сейчас больше смеются, чем смотрят? 1107
  5. ​Что вы прицепились к рождаемости? 1042
  6. В Сургуте появилось два новых спортивных объекта 990
  7. Оппозиционер Алексей Навальный впервые вышел в сеть 896
  8. ​Не столько нефть, сколько люди – с какими планами и приоритетами Наталья Комарова вступила в третий губернаторский срок 893
  9. ​В Ялуторовском районе завершается строительство детской школы искусств 845
  10. ​Правительство Тюменской области продолжает работу над созданием в регионе нефтепромышленного кластера 827
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 634960
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 266310
  3. ​Кто такой Зятек? 54625
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 51564
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 29806
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 29229
  7. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 22623
  8. Слишком много истории?.. 20726
  9. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 19171
  10. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 16518
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 634960
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 266310
  3. ​Кто такой Зятек? 54625
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 51564
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 31027
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 29806
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 29229
  8. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22942
  9. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 22623
  10. Слишком много истории?.. 20726

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика